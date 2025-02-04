Sarallar operasyonunda kimler yok ki? Emniyet müdürünün aracıyla yurt dışına kaçırılmıştı... Altın devi CEO'su, ve kebapçı FİKO detayı ortaya çıktı

İstanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. Söz konusu soruşturma bir anda Türkiye'nin gündemine otururken, yeni detaylar da ortaya çıktı.

AYNI OPERASYONUN DEVAMI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın Nadir Metal Rafineri AŞ CEO'su Burak Yakın ve 'Ünlülerin kebapçısı' diye bilinen FİKO Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun tutuklandığı operasyonun devamı olduğu belirlenirken; Turan Yıldırım'ın yurt dışına nasıl çıkarıldığı da adım adım belirlendi.

Söz konusu sürecin en başından bu yana nasıl ilerlediğini Tele 1'de anlatan gazeteci Masum Gök, şu ifadelere yer verdi:

OPERASYON 28 ARALIK'TA BAŞLADI

Bu olay Edirne merkezli bir olay. Operasyon aslında 28 Aralık'ta başladı. Kars, Muğla ve İstanbul merkezli Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda 51 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Operasyonda 20 kişi yakalanamamıştı. Şu anki operasyon bu 20 kişiyle alakalı.

BURAK YAKIN VE FİKRET AYDOĞDU DETAYI

İlginç olan bu operasyonla beraber Nadir Metal Rafineri AŞ CEO'su Burak Yakın ve FİKO Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'da gözaltına alındı.

Operasyon Abdullah Taşkın'ın suç duyurusuyla başlıyor. İddia o ki Abdullah Taşkın birçok iş insanına borsada bir portföy kuracağını söylüyor. Birçok iş insanı bu portföyde değerlendirmesi için büyük paralar veriyor. Ancak bu iş insanları paralarını alamıyor. Aralarında Yarkın ve Aydoğdu da var.

SARALLAR, ZOR KULLANRAK TAPULARI ALIYOR

Daha sonra iddiaya göre bu iş insanları, parayı almak için Sarallar'a başvuruyor. Bunlar da Abdullah Taşkın denilen kişiyi alıyorlar. Zor kullanarak bazı tapuları, gayrimenkulleri kendi üzerlerine geçiriyorlar.

Bundan sonra ise Abdullah Taşkın'ı eşi ikna ediyor ve suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu suç duyurusundan sonra da bir operasyon başlıyor 28 Aralık'ta.

TURAN YILDIRIM'IN YURTDIŞINA KAÇIŞI

Bu operasyonda gözaltı kararı verilen Alattin Saral ve Ali Uzun yakalanamamıştı. Bu firarilerden biri de Turan Yıldırım'dı. Bu Turan Yıldırım, 14 Ocak'ta Ataşehir'deki lüks bir siteye gidiyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE MERVE ÖZBEY'İN EŞİ DE VAR

Daha sonra 15 Ocak'ta 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt da aynı siteye geliyor. Ardından şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Turan Yıldırım'la birlikte Mehmet Deniz Karakurt'un arabasıyla aynı gün Edirne'ye doğru yola çıkıyorlar.

Onları da başka bir araçla Ener Aktaş takip ediyor.

İPSALA'DAN YUNANİSTAN'A GEÇİRİYORLAR

Bunlar İpsala sınır kapısına geliyorlar. Burada bir araba değişikliği oluyor. Diğer araçla Turan Yıldırım'ı karşı tarafa geçiriyorlar.