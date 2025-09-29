Şarbon hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Koyun, sığır gibi çiftlik hayvanlarından insanlara çeşitli hastalıklar bulaşabileceği gibi kuş ve benzeri çeşitli kanatlı hayvanlar, sinekler, tavşanlar gibi birçok farklı hayvan aracılığı ile bazı hastalıklara insana geçebilmektedir. Bu hastalıklardan biri de anthrax adı verilen hastalıktır.

Şarbon hastalığı nedir?

Şarbon ya da anthrax isimleri ile anılan hastalık bacillus anthracis olarak biline bir bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Ciddi bir bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen bu hastalığın kaynağı olan bakteri toprakta doğal olarak bulunmaktadır. Dünya genelinde çok yaygın olarak yabani hayvanları ve evcil hayvanları da etkileyen bu virüs enfekte hayvanlar aracılığı ile insanlara da ulaşabilmektedir.

Koyun, sığır, keçi gibi hayvanlarda çok sık görülen şarbon hastalığı, insanlara çok nadir bulaşabilmektedir ve çok ciddi kabul edilen bir enfeksiyondur. Hayvanlarda görülen bu enfeksiyon bir insan hastalığı değildir. Toprakta doğal olarak bulunan ve uyku halinde deaktif olan bacillus anthracis virüsü bulundukları topraklarda otlayan hayvanları direkt olarak etkiler ve enfekte olmalarına neden olur.

Şarbon hastalığının en sık etkilediği kişiler şunlardır:

Hayvan yetiştiricileri

Çiftçiler

Şarbon problemi olduğu bilinen ülkelere giden turistler

Bakterileri inceleme görevinde olan araştırmacılar, laboratuvar çalışanları, biyologlar

Yün fabrikasında çalışanlar

Mezbaha işçileri

Hayvan postu kullanan davul imalatçıları

Enfekte olmuş olan hayvanlar ile çalışan veteriner hekimler

Şarbon hastalığı nasıl bulaşır?

Farklı türleri bulunan şarbon hastalığı insana enfekte olmuş hayvanlar ile bulaşmaktadır. Bakterilerin vücuda girme yollarına göre değişiklik gösteren türleri ise şu şekildedir:

Deri şarbonu

Bağırsak şarbonu

Akciğer şarbonu

Ciddi ve ölümcül sonuçları olabilen bir hastalık olan şarbon belirtileri ise insanlarda şu şekilde kendini göstermektedir:

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Ateş

Aşırı terleme

Nefes sorunları

Göğüste ağrı

Ağrılı cilt ülseri

Kanlı ishal

Karın ağrısı

Kaşıntı

Kabarcıklar

Şişlikler

Lenf düğümlerinin şişmesi

Şarbon hastalığının tedavisi var mıdır?

Şarbon hastalığının tedavisi hastalığın türüne göre değişebilmektedir. Bu alanda uzman olan doktorlar enfeksiyonun gelişmesini durdurabilmek için antibiyotiklerle tedavi yöntemini tercih edebilmektedirler. Ayrıca şarbon hastalığının tedavisi şu yöntemleri de içerebilmektedir: