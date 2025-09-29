HABER

Şarbon hastalığı nedir, nasıl bulaşır?

Hastalıklar, insanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara, hayvanlardan diğer hayvanlara ya da insanlara bulaşan hastalıklar olarak kendi içlerinde sınıflandırılmışlardır. Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar zoonoz hastalıklar olarak anılmaktadır ve farklı yollar ile bulaşabilmektedir.

Ferhan Petek

Koyun, sığır gibi çiftlik hayvanlarından insanlara çeşitli hastalıklar bulaşabileceği gibi kuş ve benzeri çeşitli kanatlı hayvanlar, sinekler, tavşanlar gibi birçok farklı hayvan aracılığı ile bazı hastalıklara insana geçebilmektedir. Bu hastalıklardan biri de anthrax adı verilen hastalıktır.

Şarbon hastalığı nedir?

Şarbon ya da anthrax isimleri ile anılan hastalık bacillus anthracis olarak biline bir bakterinin yol açtığı bir hastalıktır. Ciddi bir bulaşıcı hastalık olarak kabul edilen bu hastalığın kaynağı olan bakteri toprakta doğal olarak bulunmaktadır. Dünya genelinde çok yaygın olarak yabani hayvanları ve evcil hayvanları da etkileyen bu virüs enfekte hayvanlar aracılığı ile insanlara da ulaşabilmektedir.

Koyun, sığır, keçi gibi hayvanlarda çok sık görülen şarbon hastalığı, insanlara çok nadir bulaşabilmektedir ve çok ciddi kabul edilen bir enfeksiyondur. Hayvanlarda görülen bu enfeksiyon bir insan hastalığı değildir. Toprakta doğal olarak bulunan ve uyku halinde deaktif olan bacillus anthracis virüsü bulundukları topraklarda otlayan hayvanları direkt olarak etkiler ve enfekte olmalarına neden olur.

Şarbon hastalığının en sık etkilediği kişiler şunlardır:

  • Hayvan yetiştiricileri
  • Çiftçiler
  • Şarbon problemi olduğu bilinen ülkelere giden turistler
  • Bakterileri inceleme görevinde olan araştırmacılar, laboratuvar çalışanları, biyologlar
  • Yün fabrikasında çalışanlar
  • Mezbaha işçileri
  • Hayvan postu kullanan davul imalatçıları
  • Enfekte olmuş olan hayvanlar ile çalışan veteriner hekimler

Şarbon hastalığı nasıl bulaşır?

Farklı türleri bulunan şarbon hastalığı insana enfekte olmuş hayvanlar ile bulaşmaktadır. Bakterilerin vücuda girme yollarına göre değişiklik gösteren türleri ise şu şekildedir:

  • Deri şarbonu
  • Bağırsak şarbonu
  • Akciğer şarbonu

Ciddi ve ölümcül sonuçları olabilen bir hastalık olan şarbon belirtileri ise insanlarda şu şekilde kendini göstermektedir:

  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Ateş
  • Aşırı terleme
  • Nefes sorunları
  • Göğüste ağrı
  • Ağrılı cilt ülseri
  • Kanlı ishal
  • Karın ağrısı
  • Kaşıntı
  • Kabarcıklar
  • Şişlikler
  • Lenf düğümlerinin şişmesi

Şarbon hastalığının tedavisi var mıdır?

Şarbon hastalığının tedavisi hastalığın türüne göre değişebilmektedir. Bu alanda uzman olan doktorlar enfeksiyonun gelişmesini durdurabilmek için antibiyotiklerle tedavi yöntemini tercih edebilmektedirler. Ayrıca şarbon hastalığının tedavisi şu yöntemleri de içerebilmektedir:

  • Antibiyotik ilaçlarla enfeksiyonla savaşılır ve enfeksiyonun verdiği zararların azaltılması sağlanır.
  • Antioksidan ilaçlarla vücuttaki şarbonun nötralize edilmesi sağlanır.
  • Şarbon hastalığında meydana gelen enfeksiyonu önlemek adına aşı uygulanması gereken kişiler tedavi edilir.
  • Şarbon aşısı, hayvancılık ile uğraşan kişiler, bakterileri inceleyen biyologlar ve çiftçiler ile yüksek riskli meslekler yapan kişilere yapılır.
