Sarı alarm ile uyarılan Antalya’da sağanak etkisini gösteriyor

Meteoroloji’nin sarı alarm verdiği Antalya’da sağanak etkili oldu. Akşam saatlerine doğru başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı alarmla uyardığı iller arasında yer alan turizm kenti Antalya’da öğleden sonra bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerine doğru etkisini daha da arttıran yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü, ana arterlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücülerinin yanı sıra yayalar da zor anlar yaşadı.

YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ DE SÜRECEK

Bazı vatandaşlar yağıştan sığınmak için otobüs duraklarını tercih ederken şemsiyesiz yağışa yakalanan vatandaşlar da yakınlardaki iş yerlerine sığındı.
Yağışlı havanın kenti Pazar günü terk etmesi bekleniyor.

(İHA)

29 Kasım 2025
İHA
