Sarıgöl’de ölü kol hastalığıyla mücadele başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında görülen "ölü kol" hastalığına karşı üreticiler ilaçlama çalışmalarına başladı. Özellikle son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle bağlarda hastalık riskinin arttığını belirten üreticiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda önlem alıyor.

Sarıgöl’de üzüm üretiminin en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, bağların sağlıklı kalması için erken dönemde yapılan ilaçlamanın büyük önem taşıdığını ifade etti. İlçe genelinde birçok üretici, bağlarında bordo bulamacı ve göztaşı uygulaması yaparak hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor.
Sarıgöllü üzüm üreticisi Mustafa Akciğer, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Havaların yağışlı geçmesi bağlarda hastalık riskini artırıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ölü kol hastalığına karşı yaptığı uyarının ardından bağlarımızda ilaçlamaya başladık. Bağlarımızı korumak için erken önlem almak çok önemli" dedi.

Uzmanlar ise ölü kol hastalığının bağlarda verim kaybına yol açabildiğini belirterek, üreticilerin budama sonrası ilaçlama ve bakım çalışmalarını aksatmaması gerektiğini vurguladı. Sarıgöl’de üzüm üreticileri, sezon boyunca bağlarını kontrol ederek gerekli koruyucu mücadele yöntemlerini uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

