HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sarıgöl'de pekmezli karbastı festivale damga vurdu

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, 17. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde ziyaretçilere üzüm pekmeziyle hazırlanan geleneksel karbastıyı ikram ederek büyük ilgi gördü.

Sarıgöl'de pekmezli karbastı festivale damga vurdu
  1. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde stant açan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, kendi ürünlerinin tanıtımının yanı sıra vatandaşlara serinleten karbastı ikramında bulundu. Buldan ilçesinden getirilen kar ile üzüm pekmezi karışımından hazırlanan içecek, festivalin en çok ilgi gören ikramı oldu.
    Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, karbastı ikramına ilişkin yaptığı açıklamada, "Karbastı genellikle vişne suyu ile yapılır. Biz bu kez kooperatifimizin ürettiği pekmez ile hazırladık ve ziyaretçilerimize serinlemeleri için ikram ettik. İçen bir kez daha içmek istedi. İki gün boyunca ikramımız sürdü." dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat ettiOtoyolda aracın hurdaya döndüğü kazada acı haber: Karı koca hastanede vefat etti
Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...

Anahtar Kelimeler:
Sarıgöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.