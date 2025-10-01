Sarıgöl Kaymakamı Dalak’dan Yaşlılar Günü sürprizi

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak, Aşağıkoçaklar Mahallesi’nde yaşayan Şahin ailesini evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, eşi Ayfer Dalak ile birlikte 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle Aşağıkoçaklar Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki Raşit Şahin ve eşi 68 yaşındaki Meryem Şahin’i evinde ziyaret etti. Ziyarete, Sarıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ruhsar Açıkgöz de eşlik etti.

Kaymakam Dalak ve eşi, yaşlı çiftin ellerini öperek 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Dalak çifti Şahin ailesiyle bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Şahin ailesi, Kaymakam Halil Dalak ve eşi Ayfer Dalak’a teşekkür etti.

