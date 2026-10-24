Sarıgül soruşturmasında yeni gözaltılar: Aralarında Sofu Altınbaş ve Temel Aygün de var

Son dakika: 'Sarıgül' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 14 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; 12 isim gözaltına alındı.

İKİ ÖNEMLİ İSİM DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aygün'ün de olduğu belirtildi.

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Soruşturma kapsamında iki ismin gözaltına alınması dikkat çekerken, aynı soruşturma da bu sabah Cihan Tunç, Çağlar Sezgin ve Ümit İlker Avcı tutuklanırken; tutuklu sayısı 19’a yükselmişti.