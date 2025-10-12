HABER

Sarıkamış ormanlarında örtü yangını

Sarıkamış ormanlarında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sarıkamış ormanlarında örtü yangını

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü bölgesinde bulunan sarıçam ormanlarında ikinci kez örtü yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine orman işletme, itfaiye, jandarma ve özel idare ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler birkaç noktadan yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın daha sonra söndürüldü.
Sarıçam ormanlarında çıkan ve ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangının neden çıktığı araştırılıyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

yangın
