Sarıkamış’ta otobüs kamyona çarpı: 9 yaralı

Kaza; Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde meydana geldi. E. C. A.’nın kullandığı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Refüje çarparak duran kamyona arkadan gelen M. Z. Ç.’nın kullandığı yolcu otobüsü çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların gelen sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.