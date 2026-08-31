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Sarıkamış’ta yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

Sarıkamış’ta yağışlı hava ve kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayan araç devrildi.

Sarıkamış’ta yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

Sarıkamış’ta yağışlı hava ve kayganlaşan yol nedeniyle virajı alamayan araç devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Kazıkkaya köyü bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy bölgesinde seyir halinde olan araç, etkili olan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, yol kenarına devrildi.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazaya karışan araç, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme tahkikat başlatıldı.

Sarıkamış’ta yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sarıkamış
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