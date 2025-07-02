Sarıkız örümceği nedir, zehirli mi? Sarıkız örümceği ısırırsa ne olur?

Örümcek türleri dünya genelinde 50 bin civarında türe sahipken Türkiye’de bu sayı 650 civarında olarak açıklanmıştır. Bilinen en zehirli örümcek türü Karadul örümceğidir. Akdeniz ülkelerinin birçoğunda yaşayabilen karadul örümceği Türkiye’de de yaşamaktadır. Ülkemizde en çok Ankara, Mardin, Van, Kars gibi şehirlerde görülen karadul örümceği dışında sarıkız örümceği de bilinen ve adı çok sık duyulan örümcek türleri arasında yer almaktadır.

Sarıkız örümceği nedir? Sarıkız örümceği zehirli mi?

Türkiye’de en çok kurak ve sıcak bölgelerde görülen sarıkız örümceği, çok hızlı hareket eden, iri bir bedene sahip, solifugae ailesine ait olan bir örümcek türü olarak tanımlanmaktadır. İsmini bedenindeki sarıya yakın beje dönük renklerden alan bu örümcek türü bilimsel olarak bir örümcek değildir ancak halk arasında örümcek olarak isimlendirilmiştir.

Çeşitli olumsuz durumlara neden olabilecek sarıkız örümceği ısırığı sonrası kişide bazı belirtiler gözlemlenir. Sarıkız örümceği ısırığı tedavisinden önce tanı konmalı ve ilk yardım mutlaka eksiksiz olarak yapılmalıdır.

Sarıkız örümceği ısırırsa ne olur? Sarıkız örümceği nasıl uzaklaştırılır?

Sarıkız örümceği bir kişiyi ısırırsa kişide şu belirtiler gözlemlenebilir:

İlk ısırma anından hemen sonra yanma ve acı hissi oluşur.

Isırılan bölge kaşınmaya başlar.

Isırılan bölgede ağırlıklı olmak üzere şişlik ve kızarıklık meydana gelir.

Isırılan bölgeye dokunulduğu zaman rahatsızlık hissinde artış görülür.

Bölgedeki acı eşiği düşer ve hassasiyet artar.

Özellikle alerjik durumu olan kişilerde bu belirtiler çok daha şiddetli ve ciddi şekilde görülebilir.

Isırılma durumunda vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Daha öncesinde sarıkız örümceğini uzaklaştırmak için bazı önlemler alınabilir. Temmuz ayının ilk günlerinde ortaya çıkmaya başladığı bilinen sarıkız örümceğinin kükürtten uzak durduğu bilinir. Bu yüzden mümkün olduğunca bu örümceğin olabileceği yerlere toz kükürt serpilmektedir.