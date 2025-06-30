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Sarıyer'de feci kaza: 10 milyon liralık Porsche alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

Sarıyer’de kaza yapan 10 milyon liralık Porsche alev alev yandı. Aracın sürücüsü Uğur D. ise son anda kurtuldu.

Sarıyer'de feci kaza: 10 milyon liralık Porsche alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu

Sarıyer’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yaklaşık 10 milyon lira değerindeki Porsche marka otomobil, yeşil alana savruldu. Kaza yapan sürücü araçtan çıktıktan kısa süre sonra lüks otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sarıyer Uskumruköy Mahallesi Uskumru Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 AV 3760 plakalı Porsche marka otomobilin sürücüsü Uğur D., seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki yeşil alana girdi.

Sarıyer de feci kaza: 10 milyon liralık Porsche alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu 1

Sürücü Uğur D., yaklaşık 10 milyon lira değerindeki araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kazadan şans eseri kurtulan sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra lüks otomobilde yangın çıktı.

Sarıyer de feci kaza: 10 milyon liralık Porsche alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu 2

Alevler yeşil alana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sarıyer de feci kaza: 10 milyon liralık Porsche alev aldı! Sürücü son anda kurtuldu 3

Yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan aracı söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Araçta büyük çapta hasar meydana oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer kaza
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