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Sarıyer'de lüks siteye el bombalı saldırı! Çarpıcı iddia: Hedefte o iş insanı vardı

İstanbul Sarıyer'de lüks villaların bulunduğu siteye el bombalı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor. İddiaya göre saldırının hedefinde Libyalı iş insanı bulunuyor.

Sarıyer'de lüks siteye el bombalı saldırı! Çarpıcı iddia: Hedefte o iş insanı vardı
Recep Demircan

Sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Sarıyer’de villaların bulunduğu sitenin önüne iki saldırgan motosikletle geldi. Lüks villanın önünden motosikletle geçen saldırganlardan biri yanındaki el bombasını kapının üzerinden içeriye attı. El bombasını attıktan sonra hızla ilerleyen saldırganlar gözden kayboldu.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre; Site sakinleri patlama sesinin ardından adeta yataklarından fırladılar. Site sakinlerinin ihbarının ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldıktan sonra, güvenlik kameraları incelenmeye başlandı. Saldırganların kimliklerini belirlemek için çalışmalar sürüyor.

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HEDEFTE O İSİM Mİ VAR?

Site sakinleri sesle uyandıklarını, korkuya kapıldıklarını söylediler. Komşuların iddiasına göre bu sitede oturan Libyalı iş adamına daha önce de silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu bombalı saldırının silahlı saldırının devamı niteliği taşıyabileceği söyleniyor. Can kaybı ve yaralı yok.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul saldırı site
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