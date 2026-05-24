Sarıyer’de moloz yüklü kamyon geri kayarak devrildi, sürücü yaralandı

İstanbul Sarıyer’de yokuş yukarı çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan moloz yüklü kamyon geri geri kayarak yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D. idaresindeki moloz yüklü kamyon, yokuş yukarı seyir halindeyken önünde bulunan aracın durması üzerine durmak zorunda kaldı. Rampada yeniden hareket edemeyen kamyon, geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kamyonun kasasında bulunan taşlar yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak trafiği alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sürücü yakını Hamit Duman, "Rampa çıkıyoruz, zaten basar çalışıyoruz yükler hafif. Burada önünde bir tane binek araba birden stop ediyor. Arabayı kaldıramayınca tekrar stop ediyor. O da yüklü çıkınca durmak zorunda kalıyor. Arkada da arabalar varmış, geri kaydırmaması için, arabalara vurmaması için arabayı kenara atmaya çalışmış. Araba da yol yamuk olunca devrilmiş" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

