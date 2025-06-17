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Sarıyer'de otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de motor kısmında yangın çıkan İETT otobüsü itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de otobüste çıkan yangın söndürüldü
Begüm Özkaynak

Yangın 19.00 sıralarında Sarıyer PTT Evleri Mahallesi Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JA 7773 plakalı 42HM kodlu Bahçeköy-Hacıosman seferi yapan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı esnada otobüs sürücüsü, içindeki yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarının ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Otobüs yangınında kimse yaralanmazken bölgede kısa süreli trafik oluştu. Yanan otobüsün çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Sarıyer
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