HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı

Sarıyer’de bir kafeteryaya giden Murat Atlı (45) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Atlı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınlarından 1 kişi, cenazeyi göremeyince kafeteryanın çatısına çıktı. Gözyaşlarına boğulan kişi polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilip aşağı indirildi. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı
Çiğdem Sevinç

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya gitti.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 1

Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyan vatandaşlar olay yerine koştu. Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 2

Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı’nın yakınları olay yerine geldi.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 3

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Olay yerine koşarak gelen yakınları Atlı’nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepenginin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 4

Atlı’nın cenazesini gören yakınlarından 1 kişi çatıda sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği Atlı'ın yakını çatıdan indirildi.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 5

İncelemelerin ardından Murat Atlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladıİzmir'deki "toplu tövbe" görüntüleri gündem oldu! Menzil Cemaati liderini binlerce kişi karşıladı
Kaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptıKaza sonrası savrulan otomobil 4 yaşındaki çocuğa çarptı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer silah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.