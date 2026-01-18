Sarıyer’de silahla başından vurulmuş halde bulundu: Ölüm haberini alan yakınları çatıya çıktı

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya gitti.

Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri duyan vatandaşlar olay yerine koştu. Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı’nın yakınları olay yerine geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Olay yerine koşarak gelen yakınları Atlı’nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepenginin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı.

Atlı’nın cenazesini gören yakınlarından 1 kişi çatıda sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği Atlı'ın yakını çatıdan indirildi.

İncelemelerin ardından Murat Atlı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.