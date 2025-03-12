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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı

12.03.2025 11:47
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İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve dün düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç polise teslim oldu.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütünün fonlandığı tespit edilmişti.

GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ADRESİNDE BULUNAMAMIŞTI

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Adresinde bulunamayan bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi.

İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması! İstanbul'daki CHP'li belediyelere terör soruşturması!

POLİSE TESLİM OLDU

Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Belediye başkanı Sarıyer DHKP-C Şükrü Genç
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