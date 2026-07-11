HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sarıyer’de yol ortasında gerginlik: "Neden hızlı gittin?" tartışması kamerada

İstanbul Sarıyer’de bulunan Rumeli Fener Yolu’nda hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sarıyer’de yol ortasında gerginlik: "Neden hızlı gittin?" tartışması kamerada

İstanbul Sarıyer’de bulunan Rumeli Fener Yolu’nda hatalı sollama yaptığı öne sürülen bir sürücü ile diğer araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumeli Fener Yolu’nda trafikte yaşanan tartışma araç kamerası tarafından kaydedildi. İddiaya göre hatalı sollama yapan bir sürücü, bir süre sonra diğer aracın önünü keserek sürücüyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında "Neden sollarken hızlı gittin?" sözleriyle başlayan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu. Taraflar arasında başlayan küfürleşme sonrasında şahıslar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Trafikte yaşanan sözlü tartışma anları ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldularİstanbul'da korku dolu anlar! Yanan tekneden atalyarak kurtuldular
Keçileriyle sevgi dolu anları yürekleri ısıttıKeçileriyle sevgi dolu anları yürekleri ısıttı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

Acil durum koduyla toplu mezarlar kazıldı! Facianın korkunç boyutu

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

NATO Zirvesi'nde gerilim son anda engellenmiş

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

Belçika'nın direnci yetmedi! İspanya son anda turu kaptı

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

İddianame tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

'İkinci emekli maaşını' almaya başladılar! 487 bin kişiyle rekor seviye

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.