HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şarjda bırakılan cep telefonunun bataryası patladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları’nda yaşandı.

Şarjda bırakılan cep telefonunun bataryası patladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarjda bırakılan cep telefonunun bataryasının patlaması ekipleri alarma geçirdi.

Şarjda bırakılan cep telefonunun bataryası patladı 1

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Yenişehir Deprem Konutları’nda yaşandı. Bir vatandaşın şarjda bıraktığı cep telefonunun bataryası büyük bir gürültüyle patladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, doğalgaz ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler güvenlik önlemleri alarak bölgede inceleme başlattı. Patlamada kimsenin yaralanmadığı belirtildi.

Şarjda bırakılan cep telefonunun bataryası patladı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...Ekonomi gündeminde öne çıkanlar! Altın, döviz, borsa...
Çalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacakÇalışmak isteğe bağlı olacak, yoksulluk ortadan kalkacak

Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.