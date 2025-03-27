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Şarjdayken şarj azalıyor, ne yapmalıyım? Telefon şarj olurken neden şarjı düşer, ne yapılması gerekir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
27.03.2025 22:39
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Mobil cihazlar ve telefonlar günümüzde diğer birçok elektronik cihazı geride bırakmış ve farklı modellerde ve markalarda yer alan özellikler ile birçok durum için tek bir cihaz kullanılır hale gelmiştir. Ancak mobil cihazlarda bazı sorunlar yaşanabilmektedir.

Şarjdayken şarj azalıyor, ne yapmalıyım? Telefon şarj olurken neden şarjı düşer, ne yapılması gerekir?

Günlük hayatta en çok kullanılan cihazlardan biri de cep telefonlarıdır. Cep telefonları ile alışverişten banka işlemlerine çeşitli resmi kurum ve kuruluşlar için hazırlanacak ya da görüntülenecek belgelere ya da dava takiplerine kadar birçok işlem gerçekleştirilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda cihaz ömrü beklenenden kısa olabilir ya da çeşitli geçici ya da kalıcı sorunlar meydana gelebilir.

Şarjdayken şarj azalıyor, ne yapmalıyım?

Bir telefonun şarjdayken şarj azalıyor sorunu yaşaması mobil telefonlarda çok sık olarak karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Eğer telefonun şarjı, şarj soketi, şarj aleti ya da bataryası sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa bu tür bir sorunun yaşanması mümkün olmaz.

Telefonun şarjı şarjdayken azalıyorsa önce bu sorunun neden yaşandığının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Olasılıklara göre durum belirlenmeli ve gerekli olan çözüm yöntemi uygulanarak sorun giderilmelidir.

Telefon şarj olurken neden şarjı düşer, ne yapılması gerekir?

Bir telefonun şarj olurken şarjının azalması sorunu çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleşmiş olabilir. Eğer bu sorun yaşanıyorsa nedenleri ve açıklamaları şunlar olabilir:

  • Şarj aletinin arızalı olması durumunda şarj düşer. Bu yüzden ilk kontrol edilmesi gereken parça cihazın şarj aleti olmalıdır.
  • Anlık yazılımsal sorunlar yaşanıyor olabilir. Telefon bu tarz bir sorun yaşandığı zaman da şarj almayabilir.
  • Şarj yuvası tıkanmış ya da kirlenmiş olabilir. Şarj aletinin girdiği kısma kir, toz ya da herhangi başka bir şey girmişse şarj yuvası tıkanır ve bu da cihazın şarj olmasına engel olabilir.

  • Şarj soketi arızalanmış olabilir. Örnek olarak şarj yuvası çatlamış, kırılmış, hasar görmüş olabilir. Bunun dışında anlık enerji yüklenmeleri de cihazda kısa devre yaşanmasına sebep olabilir. Telefonun şarja takılırken çok bastırılması da soket arızasına neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
şarj telefon
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