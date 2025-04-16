Şarkıcı Teoman'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı: 'Ölme Sırrı abi'

Sanatçı Teoman, hastanede tedavi gören DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için duygusal bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder’in yaşam mücadelesine dair hislerini dile getiren Teoman, “Eğer ölürsen, içimden kocaman bir parça daha kopacak” ifadelerini kullandı.

"ÖLME SIRRI ABİ. GÜLDÜR BENİ"

Doktorların durumunun ciddiyetini koruduğunu belirttiği Önder’e yönelik destek mesajları ünlü isimlerden gelmeye devam ederken, Teoman’ın sözleri dikkat çekti. Önder’e olan sevgisini ve saygısını dile getiren sanatçı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevdiğim, saygı duyduğum, içimi ısıtan biri daha eksilecek hayatımdan. İrfan Alış’ın gidişi gibi… Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni.”