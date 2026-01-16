HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Şaşırtan değişiklik: Xiaomi 17 Max, kardeşlerine benzemeyecek!

Xiaomi 17 Pro modellerinde gördüğümüz arka ekran özelliği, serinin "Max" modeli için rafa kalkıyor olabilir. İddialara göre yakında tanıtılacak Xiaomi 17 Max, bir arka ekrana sahip olmayacak. İşte detaylar...

Şaşırtan değişiklik: Xiaomi 17 Max, kardeşlerine benzemeyecek!
Enes Çırtlık

Xiaomi, Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kamera modülünün yanına küçük bir ikincil ekran eklemişti. Bu özellik biraz alışılmadık bir özellik olsa da, her iki model de Çin'de 1 milyon satış barajını aştı. Xiaomi'nin ise yakında seriyi Xiaomi 17 Max adını taşıyacak bir modelle genişletmesi bekleniyor. Fakat iddialara göre Xiaomi bu modelde bu kez farklı bir yaklaşım sergileyecek.

XIAOMI 17 MAX'TE ARKA EKRAN OLMAYACAK

İddiaya göre; Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max'in aksine, Xiaomi 17 Max'in arka tarafında bir ekran yer almayacak. Xiaomi bu modelde, arka ekranı tamamen kaldırarak daha geleneksel bir tasarıma geri dönecek.

Şaşırtan değişiklik: Xiaomi 17 Max, kardeşlerine benzemeyecek! 1

Son söylentilere göre, Xiaomi 17 serisinin en büyük bataryalı telefonu olması beklenen Xiaomi 17 Max'te 8000 mAh'lik bir batarya bulunacak. Akıllı telefonların içindeki alan oldukça sınırlı olduğundan, Xiaomi'nin bu bataryayı yerleştirebilmek adına Xiaomi 17 Max'teki ikinci ekrandan feragat etmiş olabileceği iddia ediliyor. Ancak kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil. Bunun için Xiaomi tarafından gelebilecek resmi açıklama ya da açıklamaları takip etmek gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da kaçak kazıya suçüstü! 5 kişi yakalandıAydın'da kaçak kazıya suçüstü! 5 kişi yakalandı
İstanbul Havalimanı ve Kartalkaya tıklım tıklım!İstanbul Havalimanı ve Kartalkaya tıklım tıklım!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.