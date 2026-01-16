Şaşırtan değişiklik: Xiaomi 17 Max, kardeşlerine benzemeyecek!

Xiaomi, Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kamera modülünün yanına küçük bir ikincil ekran eklemişti. Bu özellik biraz alışılmadık bir özellik olsa da, her iki model de Çin'de 1 milyon satış barajını aştı. Xiaomi'nin ise yakında seriyi Xiaomi 17 Max adını taşıyacak bir modelle genişletmesi bekleniyor. Fakat iddialara göre Xiaomi bu modelde bu kez farklı bir yaklaşım sergileyecek.

XIAOMI 17 MAX'TE ARKA EKRAN OLMAYACAK

İddiaya göre; Xiaomi 17 Pro ve 17 Pro Max'in aksine, Xiaomi 17 Max'in arka tarafında bir ekran yer almayacak. Xiaomi bu modelde, arka ekranı tamamen kaldırarak daha geleneksel bir tasarıma geri dönecek.

Son söylentilere göre, Xiaomi 17 serisinin en büyük bataryalı telefonu olması beklenen Xiaomi 17 Max'te 8000 mAh'lik bir batarya bulunacak. Akıllı telefonların içindeki alan oldukça sınırlı olduğundan, Xiaomi'nin bu bataryayı yerleştirebilmek adına Xiaomi 17 Max'teki ikinci ekrandan feragat etmiş olabileceği iddia ediliyor. Ancak kesin bir şey söylemek elbette mümkün değil. Bunun için Xiaomi tarafından gelebilecek resmi açıklama ya da açıklamaları takip etmek gerekiyor.