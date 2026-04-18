Sason’da kaçak silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Batman'ın Sason ilçesinde kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sason’da kaçak silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Batman’ın Sason ilçesinde kaçak silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sason Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce belirlenen 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği, 4 adet AK-47 şarjörü, 215 adet 7.62x39 mm mühimmat, 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 25 adet 9 mm tabanca fişeği, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 3 adet tüfek, 30 adet tüfek fişeği, 8 adet tüfek fişeği şoku ve 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ş.Y. ve İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sason’da kaçak silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 1

Sason’da kaçak silahlar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

