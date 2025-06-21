Savaş bölgesindeki İHA Sakarya'ya sürüklendi! Halk plajında bulundu!

Sakarya Karasu'da bulunan Halk Plajı'ndaki 28'inci kule önlerinde saat 09.30 sıralarında şüpheli bir cisim olduğunu gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yerde bulunan İHA'yı muhafaza altına aldı.

SAS TİMLERİ İNCELEDİ

Emniyet ekipleri tarafından Sakarya Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na teslim edilen İHA, SAS timleriyle kurulan koordine çerçevesinde incelendi. Yapılan ilk değerlendirmede, İHA'nın fabrikasyon üretim olmadığı, el yapımı ve atölye ortamında üretildiği tespit edildi. Menşei belli olmayan İHA'nın, Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklı bölgelerden sürüklenerek Türkiye'ye gelmiş olabileceği belirtildi.

Şüpheli İHA'nın teknik incelemesi için SAS ekiplerinin 23 Haziran Pazartesi günü bölgede detaylı çalışma yapacağı, bu süre zarfında İHA'nın güvenli alanda muhafaza edileceği bildirildi.