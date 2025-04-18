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Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı İsrail'e iniş yaptı... İran tetikte!

ABD Başkanı Donald Trump'ın reddetmediği savaş ihtimali için endişe yaratacak haber İsrail televizyonundan geldi. Tüm dünyada endişe yaratan habere göre; ABD, 24 saat içinde 9 uçak dolusu silahı ve sığınak delici bombaları İsrail'e indirdi. Trump, İsrail'in İran'a saldırı planını reddetmediğini ötelediğini söylemesi akıllara geldi. Yaşanan son gelişmeler Ortadoğu'da yeni bir savaşın adım adım yaklaştığının sinyali olarak yorumlandı.

Savaş hazırlığını TV'de ifşa ettiler! 9 ABD uçağı İsrail'e iniş yaptı... İran tetikte!

İran'a saldırı planları gündemdeyken ABD, sığınak delici bomba taşıyan nakiye uçaklarını İsrail'e peş peşe indirdiği ortaya çıktı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, son 24 saat içerisinde ABD'nin gönderdiği askeri mühimmatı taşıyan 9 nakliye uçağı Nevatim Hava Üssü'ne indi.

SIĞINAK DELİCİ BOMBALAR

Nevatim Üssü'ne ulaşan yüzlerce sığınak delici bombanın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olması halinde İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırması ihtimaline karşı İsrail'e gönderildiği öne sürüldü. Mühimmatın İsrail'e Avrupa ve Orta Doğu'daki Amerikan üslerinden nakledildiği aktarıldı.

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ONLARCA ABD NAKLİYE UÇAĞI...

Haberde, geçen hafta İsrail'de konuşlu ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi için önleme füzeleri ve yüksek tonajlı MK-84 bombaları taşıyan onlarca ABD nakliye uçağının İsrail'e ulaştığına işaret edildi.

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İSRAİL İRAN'I VURMA PLANINI İLETMİŞTİ

The New York Times gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in Tahran yönetiminin nükleer tesislerini vurmak dahil mayıs ayında İran'a karşı büyük bir saldırı gerçekleştirilmesi planını Beyaz Saray'a ilettiği belirtilmişti.

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TRUMP: "İSRAİL'İN İRAN'I VURMASINI REDDETMEDİM ACELESİ YOK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in saldırı planını reddederek İran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği ifade edilmişti.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın, İsrail'in mayıs ayında İran'a saldırma planını reddettiği" yönündeki haberi yalanlamamıştı.

Trump ise İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırı planını "ötelemediğini" ancak şu aşamada bu konuda acelesinin olmadığını söylemişti.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump uçak savaş abd
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