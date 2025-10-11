Savaş uçakları havalandı, asker sevkiyatı yapıldı! Pakistan-Afganistan sınırında çatışma

Pakistan ordusu tarafından geçen günlerde Afganistan'ın Orakzai bölgesinde istihbarat operasyonu düzenlenmişti. Yapılan operasyon sırasında ordu birlikleriyle silahlı militanlar arasında çatışma çıkmış ve 11 asker, 19 militan ölmüştü.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN HATTINDA GERİLİM

Yaşanan olayların ardından Pakistan-Afganistan hattı gerilirken, akşam saatlerinde başlayan çatışmalar kısa sürede şiddetini artırdı.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Taliban'a bağlı olan çok sayıda birlik Pakistan sınırına sevk edildi. Öte yandan Pakistan medyasında da savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA: "AFGANİSTAN KANLI BİR OYUN OYNUYOR"

Pakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan’a da Hindistan’a yapıldığı gibi layıkıyla bir karşılık verilecek. Öyle ki Pakistan’a kötü niyetle bakmaya cesaret edemeyecekler. Afganistan ateş ve kanla oynanan bir oyun oynuyor" denildi. Afganistan tarafı ise Pakistan ile çatıştıklarını duyurdu.

MİLİTANLAR POLİS EĞİTİM MERKEZİNİ HEDEF ALMIŞTI

Geo News'ün haberine göre, Hayber Pahtunhva polisinden yapılan açıklamada, militanların eyaletin Dera İsmail Han bölgesindeki polis eğitim merkezini hedef aldıkları belirtilmişti. Eğitim tesisine girmelerinin ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında şiddetli çatışma çıktığı bildirildi.

Saldırıda 7 polis memurunun hayatını kaybettiği ve 5 militanın etkisiz hale getirildiği, saldırganların üzerinde intihar yelekleri de dahil çeşitli mühimmatın ele geçirildiği belirtilmişti. Pakistan ordusu, dün, Hayber Pahtunhva eyaletinde 7 Ekim'de 11 askerin hayatını kaybettiği çatışmayla bağlantılı olduğu belirtilen 30 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.