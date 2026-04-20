Savcı rüşvet teklifini anbean kaydetti! Odaya 'çok zengin olacağız' diyerek girmiş

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Bitlis'te bir savcı kendisine teklif edilen ahlaksız rüşvet teklifini reddetti ve define çetesini çökertti. Yaşanan olayın detayları ise oldukça dikkat çekici.

SAVCIYA 'ÇOK ZENGİN OLACAĞIZ' DEMİŞ

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 23 Haziran 2025 tarihinde Güroymak Savcısı M.Ç.Ö., ilçedeki güvenlik korucusu M.E. tarafından arandı. M.E. savcıyla görüşme talebini iletirken "Yalnız mısınız? Özel bir konu ileteceğim. Yanınıza gelebilir miyim?" dedi.

Savcı M.E.'yi odasına davet edince görüşmenin konusu ortaya çıktı.

Odaya 'çok zengin olacağız' cümlesiyle giriş yapan M.E. Muş'ta bir define bulduklarını ve Malatya'dan defineye bir alıcı çıktığını söyledi.

ARAMA YAPILMAMASINI TALEP ETTİ

70 milyon lira kazanılacak işte Savcıdan teslimat sırasında arama yapılmaması talep edildi.

Savcı ahlaksız teklifi düşünmeksizin reddederken o anları da telefonuyla kaydetti.

Tarihi eser kaçakçılığı şubesine soruşturma açılması talimatı verildi.

DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI

Savcıyla rüşvet teklif eden güvenlik korucusu M.E. arasında geçen diyalog şu şekilde:

Savcı: Şu geçen söylediğin mevzu ne oldu?

M.E.: Valla iyi para var savcım.

Savcı: Sonradan düşündüm ama...

M.E.: Bak ağabey savcılığın bir yana, kardeş olarak konuşuyorum, yemin ederim en tepedeki insanların eline fırsat geçtiği zaman... Neyi haram? Ermeni koymuş, adam diyor ki ‘Bu benim dedemin malıdır, gelmiş çıkartmış, satmışlar savcım.

Savcı: Yakalanma boyutu var, savcılığımız gider.

M.E.: Savcım senin adın geçmeyecek. Ne ben ne o arkadaş.

Savcı: Kim o arkadaş? Güvenilir biri mi?

M.E.: Buralı değil, güvenilir. Bana geçen gün dedi, ‘Ben malı sattım, adam gelip götürecek, parayı getirme şeyim yok.

Savcı: 70 milyonluk malı satmış mı?

M.E.: Sattı

Savcı: Nereye satmış?

M.E.: Malatya’da kuyumcunun birine.

Savcı: Nasıl götürebilmiş?

M.E.: Savcım bilmiyorum, ben de olsaydım, hiç olmazsa bir şeyler koparırdık

Savcı: Bizlik bir şey kalmamış, çıkartmış elinden malı, parayı mı getiremiyor?

M.E.: Parayı getiremiyor savcım.

Savcı: Hımmm…

M.E.: Savcım sadece parayı arabana koyacağız, gerekirse iki araba geçeriz.

Savcı: Yarın görüşecen öyle mi bununla.

M.E.: Evet savcım, ‘Yarın öğleden sonra çarşıya geleceğim, üç dört gibi görüşelim’ dedi. Savcım biz bu yola girdik. Bugüne kadar ne haram yedik ne hırsızlık yaptık. Biz öyle bir aileyiz. Ben düşündüm, bu mal çalıntı değil, hırsızlık yapmıyoruz. Adamın haritası elindedir, dedesinin haritası, gelmiş malını çıkartmış, götürüyor, satıyor. Bunun neyi haramdır savcım?

Savcı: Sen bir görüş bakalım yarın, bizim üzerimize düşen ne var, sen bir anlat, ‘Savcı bey kararsız ama yine de sıcak bakıyor’ de.