Savcı Yüksel'den suç duyurusu

ANKARA (İHA) - Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, AK Parti hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcı Yüksel, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanı Bülent Arınç hakkında yürüttüğü soruşturmalardan elde ettiği bilgi ve belgeleri, bugün 'ihbar yazısıyla' Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı.

Yüksel yazısında, Erdoğan'ın 1992 yılında Rize'de ve 1993 yılında da Almanya'nın Ausburg kentinde yaptığı konuşmalar ile Arınç'ın Konya konuşmasının yanı sıra, partisinin grup toplantısında 16 Mayıs 2002 tarihinde yaptığı konuşmaya yer verdiği, bu konuşmalara ilişkin video kaset ve çözümleri ile basında çıkan haberleri sunduğu öğrenildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Yüksel'in suç duyurusundaki belgeleri yeterli görmesi durumunda, söz konusu parti hakkında kapatma davası açabilecek.