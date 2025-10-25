HABER

"Savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi" iddiası! DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır." denildi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında "savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildiği" yönünde gerçek dışı iddiaların paylaşıldığı, bunların asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi.

"HENÜZ BAĞLAYICI NİTELİĞİ BULUNMUYOR"

Yasama yetkisinin Anayasa'nın 7'nci maddesi uyarınca münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde şu anda konuyla ilgili herhangi bir çalışma yoktur. Öte yandan nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarıyla mücadele amacıyla ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların da gereği olarak bir hazırlık niteliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu faaliyetler, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş, manipülatif amaçlarla yayılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

