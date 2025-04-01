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  4. Savcılık boykot soruşturması başlattı! Cem Küçük canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri tek tek saydı

Savcılık boykot soruşturması başlattı! Cem Küçük canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri tek tek saydı

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
01.04.2025 22:42
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan için vatandaşlara tüketimi durdurun çağrısı yapmıştı. Üniversite öğrencilerinin başlattığı bu boykot çağrısı büyük ses getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattığını duyurdu. Cem Küçük, canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri saydı.

Savcılık boykot soruşturması başlattı! Cem Küçük canlı yayında ifadeye çağrılacak isimleri tek tek saydı

Üniversite öğrencileri, CHP'nin İBB'ye yönelik operasyon sonrası başlattığı boykot çağrısını büyüttü. Öğrenciler, "Ekonomik gücümüzü kullanıyor, bayram sonrası tüketime bir günlük ara veriyoruz" kampanyası başlatarak 2 Nisan'da boykota çağrı yaptı. Birçok tanınan isim, işletme sahibi, oyuncu, şarkıcı, iş insano, siyasiler bu çağrıya destek verdi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, ekonomiyi engelleme amacıyla ve ayrıştırıcı bir söylemlerle “boykot” çağrısı yağan şahıslar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan boykot çağrılarına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan boykot çağrılarına soruşturma

CEM KÜÇÜK TEK TEK İSİM SAYDI

Soruşturma haberinin ardından ise TGRT Haber'de 'Taksim Meydanı' isimli programda konuşan Cem Küçük, yarın ifadeye çağrılacak isimleri canlı yayında saydı. "Boykot çağrısıyla ilgili ifadeye çağrılacakları söyleyeyim. Milleti ayrıştıranlar 'Halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacak." diyen küçük "Bir Zamanlar İstanbul oyuncusu Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat boykot çağrısı üzerine çağrılacak isimler arasında." dedi.

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"Sen boykot çağrısı yapıp hem devletin dizisinde oynuyorsun hem ayrımcılık nefret suçu yapıyorsun." ifadelerini kullandı. Barış Yarkadaş ve Avukat Selahattin Par, Cem Küçük'ün isim saymasının ardından tepki gösterdi.

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