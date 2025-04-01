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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan boykot çağrılarına soruşturma

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.04.2025 20:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan için vatandaşlara tüketimi durdurun çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, ekonomiyi engelleme amacıyla ve ayrıştırıcı bir söylemlerle “boykot” çağrısı yağan şahıslar hakkında “Nefret ve Ayrımcılık” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçundan re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan boykot çağrılarına soruşturma

2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek vermişti. Özel paylaşımında "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." demişti.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

Özel'in çağrısında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki göstermişti. Çelik paylaşımında "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in geldiği nokta bir siyasi muhalefet değil, Türkiye’yi topyekun tehdit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı."

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Özgür Özel CHP boykot istanbul cumhuriyet başsavcılığı ekrem imamoğlu operasyonu
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