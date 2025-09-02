Sazlık alanda cesedi bulunan yaşlı adamın kimliği tespit edildi

Erzurum’da dün gece kuzey çevre yolu D100 kara yolu kenarındaki sazlık alanda bulunan erkek cesedinin, 90 yaşındaki Sabri Bilmez’e ait olduğu belirlendi. Çevrede bulunan bir araç servisinde bekçi olarak çalışan Ahmet Coşkun, ses duyduklarını ve bu şekilde haberdar olduklarını ifade etti.

Olay, dün gece çevreden gelen sesler üzerine bölgede bulunan servis çalışanlarınca yapılan ihbarın ardından sulak alanda yapılan kontrollerde hareketsiz bir erkek şahsın cesedi bulunmuştu. AFAD’a bağlı dalgıç timlerinin yaptığı çalışma sonucunda erkek şahsın cesedi bulunduğu sazlık alandan çıkarılmıştı.

Yapılan incelemede cesedin Sabri Bilmez’e ait olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri, Bilmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgularda vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Ancak Bilmez’in ölümü, şüpheli olarak kaydedildi. Ölüm nedeni kesin olarak yapılacak otopsinin ardından netleşecek. Cumhuriyet savcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

