SDG, Tışrin Barajı çevresini bombaladı, 2 Suriye askeri hayatını kaybetti

Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından Tışrin Barajı çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: SDG SALDIRDI, 2 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "SDG, Tışrın Barajı çevresini bomabaladı, saldırıda 2 askerimiz hayatını kaybetti."

PKK/YPG UZANTISI SDG EKİM AYINDA HALEP'E SALDIRMIŞTI

7 Ekim 2025 tarihinde Suriye'nin Halep kentinde, Suriye güvenlik güçleri ile ülkede Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasındaki şiddetli çatışmaların ardından örgütün işgali altındaki Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde ateşkes anlaşmasına varılmıştı.