HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Seçil Erzan davasında çok konuşulacak gelişme! Hakan Ateş zorla ifadeye getirilecek; Terim, Muslera, Turan için de karar alındı

Son dakika | Seçil Erzan davasında çok konuşulacak gelişme! Hakan Ateş zorla ifadeye getirilecek; Terim, Muslera, Turan için de karar alındı

31.01.2025 15:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Seçil Erzan'ın adıyla bilinen 'yüksek karlı gizli fon' davasında önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, DenizBank İcra kurulu başkanı Hakan Ateş hakkında zorla getirme kararı aldı. Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan dahil birçok isim yeniden ifade verecek.

Son dakika | Seçil Erzan davasında çok konuşulacak gelişme! Hakan Ateş zorla ifadeye getirilecek; Terim, Muslera, Turan için de karar alındı

Son dakika haberi: Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında ara karar açıklandı.

MAHKEMEDEN 'ZORLA GETİRME' KARARI

Mahkeme, Erzan’ın genel müdür ve yardımcı hakkında zorla getirme kararı verdi.

Ekran görüntüsü 2025-01-31 155559

TERİM, MUSLERA, TURAN TEKRAR İFADE VERECEK

Ayrıca Fatih Terim, Fernando Muslera, Arda Turan gibi pek çok kişinin birleşen dosya kapsamında tekrar ifade vermelerine hükmedildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar Ali Yörük ve Atilla Yörük katıldı. Duruşmada, çok sayıda taraf avukatı ile bazı müştekiler de hazır bulundu. Söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamalara ilişkin savunma yaptı.

YAKALAMA EMRİ DE ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunması alınmayan sanık Süleyman Aslan hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Ekran görüntüsü 2025-01-31 160159

Sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun savunması alınması için zorla getirilmelerine hükmeden heyet, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Buse Terim ve Emre Belözoğlu'nun da olduğu 20 müştekinin, Ateş ve Aydoğdu hakkındaki delillerini tespit edebilmek amacıyla duruşma salonunda bulunmaları için emniyet güçlerine müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Ekran görüntüsü 2025-01-31 155652

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 109 yıldan 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani'nin "tefecilik" suçundan ayrı ayrı 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edilirken, Nur Erkasap'ın ise "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçundan 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve bu dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verilen iddianamede ise Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 24 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 72'şer yıldan 240'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Seçil Erzan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Fenomen dizinin fişi çekildi! Final tarihi kesinleşti

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Hemşire eşinin telefonundaki mesajları gördü; hastane müdürünü eve çağırtıp vurdu

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Narin Güran davasında yeni gelişme... Nevzat Bahtiyar için her şey değişebilir! İstinafa müebbet hapis için başvuru yapıldı

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

Haftada 100 milyon kazanıyorlardı! Uyuşturucu çetesi çökertildi...

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

'Sarı serum' bir kez daha can aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.