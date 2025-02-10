Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında son dakika: Savunma tarihleri belli oldu!

Genel müdür ve genel müdür yardımcısının savunma tarihleri netleşti.

SAVUNMA TARİHLERİ NE ZAMAN?

Erzan’ın döneminin genel müdürü Hakan Ateş’in savunması, 15 Nisan’da Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun savunması ise 10 Nisan’da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

ÜNLÜ İSİMLERİN ŞİKAYETLERİ ALINACAK

Dava sürecinde, daha önce zorla getirilerek savunma yapılması talimatı verilen Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun ifadeleri alınacak.

Ayrıca, davanın bir parçası olan Teknik direktör Fatih Terim ve Buse Terim’in de şikayetini alınacak.

Mahkeme, önceki duruşmada Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman gibi isimlerin şikayetlerinin talimatla alınmasını kararlaştırmıştı.

O İSİMLER HAZIR OLACAK!

Mahkeme, ayrıca ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da aralarında bulunduğu 20 kişinin şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır bulunmalarına karar verdi.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır