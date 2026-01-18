HABER

Seçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldı... Üçüncü sırada sürpriz parti

ORC Araştırma yeni genel seçim anketini yayınladı. Ankette bu kez gençlerin tercihleri değerlendirmeye alındı. Anket sonuçları ise oldukça dikkat çekici. Gençlerle yapılan ankette CHP ile AK Parti arasındaki fark gözden kaçmadı. Üçüncü sırada ise sürpriz bir parti yer aldı. İşte anketin sonuçlarına göre gençlerin oy tercihleri...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de siyasetin nabzı son aylarda oldukça yüksek. İktidar ile muhalefet arasındaki çekişme sürerken, yapılan anket çalışmaları da kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor.

Seçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldı... Üçüncü sırada sürpriz parti 1

SEÇİM ANKETİNDE SADECE GENÇLERE SORULDU

Anketlerde AK Parti ile CHP arasında kıyasıya bir yarış gözlemlenirken, son yapılan seçim anketi de sonuçlarıyla oldukça dikkat çekti.

ORC Araştırma yeni yayınladığı genel seçim anketinde gençlerin oy tercihlerini değerlendirdi. 26 ilde 17 ila 26 yaş arası gençlere "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsin?" sorusu soruldu.

Seçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldı... Üçüncü sırada sürpriz parti 2

CHP İLE AK PARTİ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 7,4

Ankete katılan 980 katılımcının yüzde 33'ü CHP'ye oy vereceğini belirtirken, CHP bu ankette birinci parti konumunda. Yüzde 25,6'lık kesim ise tercinin AK Parti'den yana olduğunu ifade etti. Buna göre iki parti arasındaki oy farkı ise yüzde 7,4 oldu.

Seçim anketinde bu kez gençlere soruldu! CHP ile AK Parti arasında fark açıldı... Üçüncü sırada sürpriz parti 3

ZAFER PARTİSİ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ankette bir diğer dikkat çeken sonuç ise üçüncü sırada yaşandı. Ankete katılan gençlerin yüzde 7'si tercihlerini Zafer Partisi'nden yana kullandı. Zafer Partisi'nin ise yüzde 6,5 ile MHP takip etti.

DEM Parti ise yüzde 6,4'lük oy oranıyla kendisine beşinci sırada yer buldu. İYİ Parti ise yüzde 5,1'lik oy oranına sahip oldu.

Diğer sonuçlar ise şöyle:

TİP: Yüzde 3,5
BBP: Yüzde 3,2
YRP: Yüzde 2,6
YMP: Yüzde 2,2
ANP: Yüzde 2,0
DİĞER: Yüzde 2,9

