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Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet 2025

Seçmen kaydı ya da seçmen kütüğü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adres bilgilerinden meydana gelerek oluşturulan kütük için kullanılan bir ifadedir. Oy kullanma süreçlerinde geçerli ve son derece önemli bir sistemdir.

Seçmen kaydı sorgulama e-Devlet 2025
Ferhan Petek

Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet üzerinden alışveriş, fatura ödeme, otomatik kira ödeme, hesap ödeme gibi çeşitli işlemler yapılabilir hale gelmiştir. Uzun süre önce resmi işlemler de internet üzerinden yapılabilmektedir ve tüm devlete ait kurum ve kuruluşların dijital adresleri e-Devlet portalı üzerinden ulaşılabilir durumdadır. Birçok resmi işlem, mahkeme dosya takibi, belge oluşturma gibi işlemler de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Seçmen listesi, seçmen kütüğü, seçmen kaydı gibi isimlerle de bilinen bu ifade seçimlerde Türk vatandaşlarının oy kullanma haklarını ifade eden ve kanıtlayan resmi bir belgedir. Oy kullanma süreçlerinde vatandaşlar muhtarlıklardan aldıkları seçmen kayıtları ile oy vermeye giderler. Gerekli ve önemli bir belge olan seçmen kaydı sorgulaması günümüzde birçok işlemin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilmektedir.

Seçmen kayıtları seçim günlerinde oy verme sürecini hızlandırma ve kolaylaştırma amacı ile çeşitli işlevlere sahiptir. Oy verme hakkı bulunan vatandaşlar bu seçmen kayıtlarında tüm bilgileri ile ayrıntılı olarak görüntülenir. Vatandaşlar oy verme haklarının ve yetkilerinin bulunduğunu seçmen kayıtlarındaki bilgileri ile ispat etmiş olurlar.

Eski tip geleneksel biçimde seçmen kayıtları kâğıt olarak muhtarlıklar tarafından, oy verme sürecinden önce dağıtılmaktadır. Klasörlerde çıktı olarak tutulan kâğıtlar günümüzde elektronik ortamda tutulmaktadır. Daha önce muhtarlıklardan fiziksel olarak sorgulanan seçmen kayıtları artık e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilmekte ve görüntülenerek kişinin kendi tarafından direkt olarak ulaşılabilmektedir.

E-Devlet aracılığı ile 2025 seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Türk vatandaşları seçmen kaydı sorgulama işlemini Yüksek Seçim Kurulu’na ait resmi internet sitesinden ya da e-Devlet portalı aracılığı ile yapabilmektedirler. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kendilerine ait seçmen kayıtlarına ulaşabilmektedirler. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama işlemi Yüksek Seçim Kurulu internet sitesine ulaşılarak da yapılabilir. Bunun dışında siteye direkt olarak ulaşılabileceği gibi e-Devlet portalı üzerinden de sorgulama işlemi gerçekleştirebilmek mümkün olmaktadır.

Eğer e-Devlet portalı üzerinden seçmen kaydı sorgulama işlemi yapılacaksa şu adımları takip etmek yeterli olacaktır:

  • Öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel tek seferlik alınan şifre aracılığı ile giriş yapılır.
  • Ana sayfada yer alan arama kısmına seçmen kaydı sorgulama yazılır.
  • Ekrana gelen listeden Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yurt içi ya da yurt dışı sorgulama seçilerek ilerlenir.
  • Açılan bir sonraki sayfada kişinin adres kimlik numarası ve isim bilgileri görüntülenir.
  • Üst kısımdaki yazdır butonuna tıklanarak çıktı alınabilir.
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