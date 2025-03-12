HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Seferi oruç nedir, kaç km? Seferi oruç şartları nelerdir?

Seferi oruç nedir, kaç km? Seferi oruç şartları nelerdir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.03.2025 20:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında yapılan en önemli ibadetlerin başında oruç tutma eylemi gelir. Oruç tutma eylemi hem manen hem de fiziki açıdan insanı sağlıklı kılan ve huzurlu hissetmesini sağlayan bir eylemdir. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan ya da hastalığı olup oruç tutmaya uygun olan her insan bu ibadeti yerine getirebilmektedir. Ancak yolculuğa çıkma gibi zorunlu hallerde seferi oruç denilen konu gündeme gelmektedir. Peki, seferi oruç nedir, kaç km ve seferi oruç şartları nelerdir?

Seferi oruç nedir, kaç km? Seferi oruç şartları nelerdir?

İçindekiler

  • Seferi oruç nedir?
  • Seferi oruç kaç km?
  • Seferi oruç şartları nelerdir?
  • Seferi oruç sonradan tutulur mu?

İslam dininde Müslümanlar için son derece büyük önem taşıyan toplamda 5 şart bulunmaktadır. Bu şartlardan biri oruç tutmaktır. Kimi kişiler oruç tutma zamanında çeşitli sebeplerden ötürü uzun yola çıkabilmektedir. Bu durum gezi amaçlı olabileceği gibi meslek gereği de olabilmektedir. Bu noktada devreye seferi oruç konusu girmektedir. Seyahate çıkacak kişiler “seferi oruç borç sayılır mı?” konusu üzerine yoğunlaşabilmektedir.

Seferi oruç nedir?

Ramazan ayı geldiğinde bazı insanların yolculuğa çıkma gibi bir durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durum oruç tutmaya tam olarak engel olmayabileceği gibi yolculuk süreci uzunsa oruç tutma eylemi gerçekleştirilmeyebilir. Bir bireyin bir bölgeden bir başka şehre seyahat etmesi durumunda tutacağı orucu sonradan tutmak koşuluyla kazaya bırakması, seferi oruç olarak tabir edilmektedir.

Seferi oruç kaç km?

Pek çok insan çeşitli nedenlerden kaynaklı yolculuğa çıkabilir ve bu yolculuk zamanı ramazan ayına denk gelebilir. Ramazan döneminde yolculuk yapacak kişinin oruç tutma eylemini ilerleyen bir zaman dilimine bırakması seferi oruç olarak adlandırılır. Ancak bu durumun seferi oruç sayılabilmesi için kişinin gideceği yerin kaç kilometre olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Genelde insanların başka bir zamanda oruçlarını kaza edebilmesi ve seferi oruç olarak kabul edilebilmesi için gidilecek mesafenin en az 90 kilometre olması koşulu bulunmaktadır.

Seferi oruç şartları nelerdir?

Ramazanda oruç tutmaya niyetlenen kişiler gerek işlerinden gerekse farklı nedenlerden dolayı seyahate çıkmak zorunda kalabilir. Seyahate çıkacak bir kimse isterse orucunu tutabilir. Ancak yolculuk süresi uzunsa ve kişi bu süreç boyunca yeme içme eylemlerinden uzak kalamazsa oruç tutmayabilir ya da oruç tutarken orucunu bozabilir. Bu tür durumlar seferi oruç olarak kabul edilmektedir. Bir kimsenin sefer halindeyken tutmadığı orucu ya da bozduğu orucu daha sonra kaza yapabilmesi için seferi oruç şartlarını taşıması önemlidir. Bu bağlamda seferi oruç şartları şöyledir:

  • Bir kişinin tutacağı orucun seferi oruç olarak kabul edilebilmesi için gideceği yerin en az 90 km uzaklıkta olması gerekir.
  • Eğer seyahat edilen bölgede en az 15 gün kalma planı varsa bu süreç boyunca kişi oruç tutma eylemini gerçekleştirebilir.
  • Eğer yolculuk edilen yerde 15 günden az bir konaklama durumu söz konusuysa kişi misafir sınıfına girer ve oruç tutma zorunluluğu olmaz.

Seferi oruç sonradan tutulur mu?

Seferi oruç konusunda bazı kritik noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır. Bir insan yolculuğa çıkmadan önce oruç tutmak için niyet ederse herhangi bir ciddi sorun olmadığı müddetçe orucunu tutması önemlidir. Fakat yolculuk sırasında bazı nedenler ön plana çıkarsa ve kişi orucunu bozmak zorunda kalırsa kefaret konusu gündeme gelmez ve kişi bu bozduğu orucu daha sonra kaza edebilir.

Seferi oruç ayet konusu da bu noktada ayrı bir öneme sahiptir. Kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim’de Bakara Suresi’nin 184. ayetinde insanların hasta olması ya da yolculuğa çıkması halinde oruç tutma eylemini yapamadıkları takdirde bu durumu nasıl telafi edecekleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Oruç tutamayan veya açlığa karşı dirençli olmayan kişiler oruç tutamadıkları süreç için fidye verebilir. Rahatsız olan ya da seyahat halinde olan kişiler ise tutamadıkları oruçları daha sonraya bırakabilir.

Kırmızı bültenli firari, 3 kuzenini öldürmüş!Kırmızı bültenli firari, 3 kuzenini öldürmüş!
Bursa’da dilenciler yer kapmak için kavga etti: Çevredekiler ayırdıBursa’da dilenciler yer kapmak için kavga etti: Çevredekiler ayırdı
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Bir rehine ve 4 rehine cenazesi için karar! "Müzakere yeniden başlıyor"

Bir rehine ve 4 rehine cenazesi için karar! "Müzakere yeniden başlıyor"

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.