Şehir Hastanesi hizmet vermeye başlıyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan ve ayda ortalama 450 bin hastaya hizmet verecek Aydın Şehir Hastanesi, 22 Aralık Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye’nin 21. Şehir Hastanesi Aydın’da yükselmeye devam ederken, sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla merkez ilçe Efeler’de inşaatına başlanan hastanede sona gelindi. Aydın ve Ege Bölgesi’nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi beklenen Şehir Hastanesi’nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü hastanenin 22 Aralık Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Taşınma sürecinin tamamlanmasının ardından 22 Aralık itibariyle hastanede Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi hasta alımlarına başlayacak. Diğer bölümlerin de taşınma süreçleri devam ederken, Şehir Hastanesi’nin kısa süre içerisinde tam kapasite olarak hizmet vermesi bekleniyor.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Aydın Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi Ünitesi, Fizik Tedavi Poliklinikleri ve Fizik Tedavi Yataklı Servisi 22 Aralık 2025 Pazartesi günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Aydın’ımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

