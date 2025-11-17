HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP'li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım

AK Partili Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un şehit cenazesinde güldüğü görüntüler büyük tepki çekmişti. Hızla yayılan görüntülerin ardından iki isimden de peş peşe açıklamalar gelirken bu kez de Milas Belediye Başkanı Topuz'un oğlunun yaptığı paylaşım olay oldu. Babasıyla birlikte güldükleri fotoğraf karesini paylaşan Berkay Topuz'un kullandığı ifadeler de büyük tepki çekti.

Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP'li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım
Devrim Karadağ

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Muğla'da düzenlenen cenaze töreninde tepki çeken anlar yaşanmıştı. Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında AK Parti'den geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve yanındakilerin gülüşmeleri kameralara yansımıştı.

Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım 1

TEPKİLER SONRASI PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası iki isim de peş peşe özür diledi. Prof. Dr. Aydın Ayaydın "Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" derken; Milas Belediye Başkanı Topuz da "Esprili yanıt verdim orada kısa bir gülüşme yaşandı. Sosyal medyada da gündem oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" diye konuştu.

Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım 2

OĞLUNUN YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY YARATTI

Söz konusu görüntülerin yankıları sürerken; bu kez de Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un yaptığı paylaşım gündem yarattı.

17 Kasım 2025
17 Kasım 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Gülme skandalıyla ilgili eleştirilere manidar bir yanıt veren Berkay Topuz, babasıyla birlikte yan yana güldükleri bir fotoğraf karesini paylaştı.

"BİZ GÜLERKEN RAHATSIZ OLANIN..."

Topuz, söz konusu paylaşımında "Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım." ifadelerine yer verdi.

Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım 3

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medya hızla yayılan paylaşıma tepki üstüne tepki geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit cenazesinde güldüğü anlar gündemde! Oğuzhan Uğur sert çıktı Şehit cenazesinde güldüğü anlar gündemde! Oğuzhan Uğur sert çıktı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"Üst üste trajik ölümler! Bir il bunu konuşuyor... Öğrencilerden yürek yakan serzeniş: "Her ay bir arkadaşımız ölüyor"
Ara tatil bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladıAra tatil bitti, İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Anahtar Kelimeler:
şehit Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.