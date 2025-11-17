Şehit cenazesinde gülücükler saçan AK Partili Aydın Ayaydın ve CHP'li Fevzi Topuz tepki çekmişti! Oğlundan skandal ötesi paylaşım

Gürcistan'daki uçak kazasında şehit düşen Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran için Muğla'da düzenlenen cenaze töreninde tepki çeken anlar yaşanmıştı. Milas Ekinanbarı Mahallesi’ndeki camide kılınan cenaze namazı sırasında AK Parti'den geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Aydın Ayaydın ile CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve yanındakilerin gülüşmeleri kameralara yansımıştı.

TEPKİLER SONRASI PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası iki isim de peş peşe özür diledi. Prof. Dr. Aydın Ayaydın "Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" derken; Milas Belediye Başkanı Topuz da "Esprili yanıt verdim orada kısa bir gülüşme yaşandı. Sosyal medyada da gündem oldu. Şehidimiz hepimizindir. Kamuoyundan özür dilerim" diye konuştu.

OĞLUNUN YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY YARATTI

Söz konusu görüntülerin yankıları sürerken; bu kez de Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un yaptığı paylaşım gündem yarattı.

Gülme skandalıyla ilgili eleştirilere manidar bir yanıt veren Berkay Topuz, babasıyla birlikte yan yana güldükleri bir fotoğraf karesini paylaştı.

"BİZ GÜLERKEN RAHATSIZ OLANIN..."

Topuz, söz konusu paylaşımında "Biz gülerken rahatsız olanın dil ölçüsü değil, bana boy ölçüsü lazım." ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Fevzi Topuz’un oğlu Berkay Topuz’un yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Sosyal medya hızla yayılan paylaşıma tepki üstüne tepki geldi.