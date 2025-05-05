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Şehit kızı Alya cenazede yürekleri dağladı! Kadın komutanla konuşması tüyleri diken diken etti: "İğne babama batıyor, kenardan yapalım"

Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Özen'in 4 yaşındaki kızı Alya'nın yürekleri dağlayan sözleri damga vurdu.

Şehit kızı Alya cenazede yürekleri dağladı! Kadın komutanla konuşması tüyleri diken diken etti: "İğne babama batıyor, kenardan yapalım"

İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen, Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Şehit Özen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sinanpaşa ilçesine bağlı Çobanözü köyündeki baba evine getirildi.

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ASKER SELAMIYLA KARŞILADILAR

Şehidin cenazesi eve getirildiği sırada, annesi ile ağabeyi asker selamı verdi.

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Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Çobanözü İlkokulu bahçesinde öğle namazını müteakip İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

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4 YAŞINDAKİ KIZI YÜREKLERİ DAĞLADI: İĞNE BABAMA BATMASIN

Bir kadın komutan, şehidin 4 yaşındaki kızı Alya'nın kıyafetine, babasının fotoğrafı ve "şehit çocuğu" yazan kağıdı toplu iğne ile taktı.

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Komutanın "dikkat edelim iğne sana batmasın" sözleri üzerine Alya da "Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım." dedi.

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Törende tabuta sarılan şehidin eşi Yeşim, babası Hasan ve annesi Havva Özen gözyaşı döktü.

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Daha sonra şehidin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

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Cenaze törenine, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan, İkmal ve Garnizon Komutanı Fatih Dağlı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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MSB: MAYINA BASARAK ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denmişti.

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(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Afyonkarahisar iğne
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