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Şehit kızı Doğa'yı doğum gününde, babasının meslektaşları yalnız bırakmadı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.03.2025 10:43
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde şehit polis memuru Mehmet Tozun'un (38) 5 yaşına giren kızı Doğa'yı doğum gününde, babasının meslektaşları yalnız bırakmadı.

Şehit kızı Doğa'yı doğum gününde, babasının meslektaşları yalnız bırakmadı

Seferihisar'da gittikleri silahlı çatışma ihbarında kendilerine ateş açılması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 16 gün son sonra şehit düşen polis memuru Mehmet Tozun'un 5 yaşına giren kızı Doğa için Sığacık Mahallesi'nde bir otelde doğum günü partisi yapıldı. Doğum gününe şehit polisin yüzlerce arkadaşı ve meslektaşı katılarak Doğa'ya ve ailesine destek oldu. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Serkan Çamlıbel'in de katıldığı etkinlikte, duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin çocukları Doğa ve Emir Ege'ye çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra yemekler yendi ve pasta kesildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit İzmir
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