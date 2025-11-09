Şehit Komiser Tevfik Er vefatının 41’nci yılında da unutulmadı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit Komiser Tevfik Er’in vefatının 41’nci yıl dönümünde şehit ailesini ziyaret etti.

Ordu’da 1964 yılında şehit olan Komiser Tevfik Er’in ailesine Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ziyarette bulundu. Yılmaz dışında, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Eskişehir Şube Başkanı Gazi Mehmet Sait Kartopu ve eşi Özlem Kartopu’da bu görüşmede yer aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, Tevfik Er’in eşi Mediha Er, kızı Filiz Er ve oğlu Prof. Dr. Fikret Er ile bir araya gelindi.Kaynak: İHA