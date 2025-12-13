HABER

Şehit yakınları ve gaziler umreye gönderildi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde "Gönlüm Kabe Projesi" kapsamında şehit yakınları ve gaziler umreye gitti. 11 gazi ve şehit yakınları 20 günlük umre ziyareti için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla kutsal topraklara hareket etti.

Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş öncülüğünde Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan projede toplamda 11 gazi ve şehit yakınları 20 günlük umre ziyareti için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla kutsal topraklara hareket etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER UMRE'YE GİTTİ

Kaymakam Baş, bu anlamlı projenin devletin, şehitlerin aziz hatırasına ve gazilere olan vefa duygusunun önemli bir göstergesi olduğunu belirterek her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Hayrat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Pınar Nuhoğlu, her zaman şehit yakınlarının ve gazilere destek vermeyi görev bildiklerini ifade ederek umre organizasyonunda gönüllere dokunarak güç kazandıklarını belirtti.

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

İHA
