HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Şehitkamil Antika Pazarı, 24 Ağustos’ta kapılarını açıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hayata geçirdiği ve antika tutkunlarını bir araya getirecek Şehitkamil Antika Pazarı, yarın kapılarını açıyor.

Şehitkamil Antika Pazarı, 24 Ağustos’ta kapılarını açıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hayata geçirdiği ve antika tutkunlarını bir araya getirecek Şehitkamil Antika Pazarı, yarın kapılarını açıyor. Birbirinden eşsiz eserin antika severlerin beğenisine sunulacağı pazar, 09.00-19.00 saatleri arasından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın sözünü verdiği Şehitkamil Antika Pazarı, 24 Ağustos Pazar günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. 9.00-19.00 saatleri arasında Değirmiçem Pazar Yeri’nde ziyaretçilerini ağırlayacak Şehitkamil Antika Pazarı’nda birbirinden eşsiz eserler görücüye çıkacak. Ön talep başvurularının devam ettiği pazarda antika eşyalar, tesbih, radyo, plak, para, kilim, gramafon, gaz lambası, bakır, porselen, biblo ve binlerce antika ile eski zamanların ruhunu taşıyan eşsiz parçalar, koleksiyonluk objeler ve nostaljik hatıraların yeniden değer bulacak.

Antika Pazarı’nda satış yapmak isteyen antika tutkunları sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en büyüğü: TOKİ'den Ankara'da dev inşaat!Türkiye'nin en büyüğü: TOKİ'den Ankara'da dev inşaat!
76 yaşındaki bedensel engelli kadın, ilk kez denizi gördü76 yaşındaki bedensel engelli kadın, ilk kez denizi gördü

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şehitkamil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

Çocuklar arasında tehlikeli akım: Ölümle dans ediyorlar

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

İlginç anlar: Market çalışanı Belediye Başkanı Bahadır'ın sorusu sonrası dondu kaldı!

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Galatasaray'dan 'Barış Alper' hamlesi! Öyle bir madde koydurdular ki...

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz iddiası! 'Başıma silah dayayarak...' Hukuki süreç başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! Plakasını gören bir daha bakıyor

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

Nevzat Bahtiyar'ın telefonunda dikkat çeken video!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.