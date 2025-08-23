Şehitkamil Antika Pazarı, 24 Ağustos’ta kapılarını açıyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın hayata geçirdiği ve antika tutkunlarını bir araya getirecek Şehitkamil Antika Pazarı, yarın kapılarını açıyor. Birbirinden eşsiz eserin antika severlerin beğenisine sunulacağı pazar, 09.00-19.00 saatleri arasından ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın sözünü verdiği Şehitkamil Antika Pazarı, 24 Ağustos Pazar günü kapılarını açmaya hazırlanıyor. 9.00-19.00 saatleri arasında Değirmiçem Pazar Yeri’nde ziyaretçilerini ağırlayacak Şehitkamil Antika Pazarı’nda birbirinden eşsiz eserler görücüye çıkacak. Ön talep başvurularının devam ettiği pazarda antika eşyalar, tesbih, radyo, plak, para, kilim, gramafon, gaz lambası, bakır, porselen, biblo ve binlerce antika ile eski zamanların ruhunu taşıyan eşsiz parçalar, koleksiyonluk objeler ve nostaljik hatıraların yeniden değer bulacak.

Antika Pazarı’nda satış yapmak isteyen antika tutkunları sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır