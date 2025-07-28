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Şehitkamil’de zabıta ekiplerinden pazar yerlerinde sıkı denetim

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir alışveriş ortamında ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla pazar yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Şehitkamil’de zabıta ekiplerinden pazar yerlerinde sıkı denetim

Denetimler kapsamında, tezgâhlarda satışa sunulan sebze, meyve ve diğer gıda ürünleri titizlikle incelendi. Ürünlerin tazelik durumu, hijyen şartları, saklama ve sergileme şekilleri kontrol edildi. Vatandaşların doğru ve şeffaf fiyatlandırmayla alışveriş yapabilmeleri için tüm tezgâhlardaki fiyat etiketleri denetlendi. Etiketlerin görünür ve yönetmeliğe uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği gözden geçirildi.

HEM DENETİM HEM BİLGİLENDİRME

Zabıta ekipleri, denetimler sırasında esnafı mevzuata uygun satış yapmaları konusunda uyardı. Fiyat etiketi bulundurmayan esnafa gerekli hatırlatmalarda bulunuldu. Hijyen kurallarına dikkat etmeyen satıcılar ise kurallara uymaları yönünde bilgilendirildi.

Denetimlerde alışveriş yapan vatandaşlara da tüketici hakları, fiyat kontrolü ve ürün seçimi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Vatandaşlara; alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken hususlar, karşılaştıkları olumsuz durumları nasıl şikayet edebilecekleri ve bilinçli tüketici olmanın önemi anlatıldı.

Yapılan bu denetimler, vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Alışveriş sırasında denetimlere denk gelen vatandaşlar, fiyatların denetlenmesi ve pazar yerlerinde disiplinin sağlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Şehitkamil Belediyesi’nin halk sağlığına ve tüketici haklarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Belediye Başkanı Umut Yılmaz’a teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta
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