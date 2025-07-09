Şehrin sokakları boş kaldı! O kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Hava sıcaklığı, Kızıltepe'de 44, Derik'te 42, Nusaybin'de 41, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 37 derece olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

'MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE BİR SICAKLIK VAR'

Karayolları Parkı'nda dinlenen emekli Mehmet Ay, "Havalar çok sıcak, mevsim normalinin üzerinde bir sıcaklık var. Bizler de parka gelip hem serinliyoruz hem de dinleniyoruz" dedi.

Abdulkadir Aydın ise hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu ifade ederek, "Evde kalmaktansa Karayolları Parkı'na gelip, dinlenerek serinlemeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır