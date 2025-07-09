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Şehrin sokakları boş kaldı! O kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Bir kentte in cin top oynuyor. Hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. İl genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmayı tercih edenlerse park ve bahçelerde vakit geçirerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Şehrin sokakları boş kaldı! O kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Hava sıcaklığı, Kızıltepe'de 44, Derik'te 42, Nusaybin'de 41, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 37 derece olarak ölçüldü. Bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Şehrin sokakları boş kaldı! O kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı 1

'MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE BİR SICAKLIK VAR'

Karayolları Parkı'nda dinlenen emekli Mehmet Ay, "Havalar çok sıcak, mevsim normalinin üzerinde bir sıcaklık var. Bizler de parka gelip hem serinliyoruz hem de dinleniyoruz" dedi.

Şehrin sokakları boş kaldı! O kentte sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı 2

Abdulkadir Aydın ise hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu ifade ederek, "Evde kalmaktansa Karayolları Parkı'na gelip, dinlenerek serinlemeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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meteoroloji Mardin hava sicakligi kent
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