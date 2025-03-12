HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler
  4. Şeker hastası oruç tutabilir mi? Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastası oruç tutabilir mi? Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.03.2025 20:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek ramazan ayında oruç tutma konusu özellikle bazı kronik rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Hastalığı olan kişiler oruçluyken daha da kötü oluyorsa oruç tutmamaları gerekmektedir. Şeker hastalığı da oruç tutmaya engel olabilecek hastalık türlerinden biridir. Burada göz önünde bulundurulması gereken ana nokta şeker ölçüm değerleridir. Peki, şeker hasta oruç tutabilir mi, şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastası oruç tutabilir mi? Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastalığı günümüzde birçok kişide olan hastalık çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. Vücudun sağlıklı kalabilmesi için insülin hormonunu üretmesi gerekir. Bu üretim durduğunda ya da yetersiz kaldığında glukoz değerleri yükselmekte ve ortaya diğer ismi diyabet olarak tabir edilen şeker hastalığı çıkmaktadır. Diyabet hastası olan kişilerin genel sağlık durumunun oruç tutmaya engel olup olmadığı doktorlar tarafından belirlenebilmektedir.

Şeker hastası oruç tutabilir mi?

Tıp dilinde "Diabetes Mellitus" olarak ifade edilen şeker rahatsızlığı, kandaki şeker oranının artması ile görülen bir rahatsızlık olarak bilinir. Kanda şeker oranı yükseldiğinde idrarda da şeker görülme ihtimali artmaktadır. Diyabet hastalığında yaygın olarak rastlanılan belirtiler arasında halsizlik, yemek yenmesine rağmen kilo vermeye devam edilmesi, vücutta meydana gelen yaraların vaktinden daha geç iyileşmesi, cilt yüzerinde kuruluk, görüş şeklinin bulanıklaşması gibi belirtiler yer almaktadır.

Diyabet olan bireyler ramazan ayı geldiğinde oruç tutmak isteyebilir ve bu ibadete niyetlenebilir. Şeker rahatsızlığı olan bir birey insülin içeren herhangi bir ilaç kullanmak zorunda değilse ve kan şeker değerleri normalse doktorunun onayını alarak oruç tutabilir. Ancak bu noktada kişilerin doktorlarının önerilerine harfiyen uyması son derece önemlidir.

Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastalığı türleri arasında en sık görüleni Tip 1 şeker hastalığı olarak bilinir. Diyabet olarak da anılan bu hastalıkta kan şeker değerlerinin normal değerlerde olması büyük önem taşır. Diyabet olup herhangi bir kronik hastalığı olmayan, diyabet için ilaç kullanmaya gerek duymayan ve kan şekeri seviyesi normal olan kişiler, doktor gözetiminde ramazan döneminde oruç tutma ibadetini gerçekleştirebilir. Fakat çok yüksek riske sahip olan diyabet hastalarının oruç tutması önerilmemektedir. Çünkü bu hastalar çok uzun süre aç kaldıklarında kan şekeri değerleri hızla düşebilir ve bu düşme ile birlikte tansiyon problemleri ortaya çıkabilir.

Bunların yanı sıra oruç tutarken vücut susuz kalacağından bu durum da ciddi sorunlara yol açabilir. Daha ileri durumlarda ise koma, bayılma, pıhtılaşma gibi rahatsızlıklar görülebilir.

Adaletten 3 ay kaçabildiAdaletten 3 ay kaçabildi
Isınmak isteyen öğrenci ağır yaralandıIsınmak isteyen öğrenci ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Oruç diyabet Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İslamın şartlarını hatırlattı! Altıncısı… Serdar Ali Çelikler durmadı Mert Hakan’a yüklendikçe yüklendi

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

İstanbul Üniversitesi kararını verdi iddiası: Diploma iptal!

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

Trump ve Musk'ın o pozları başlarına dert açtı! Soruşturma talebi

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

Kar yağışı ihtimali İstanbul’a geri dönüyor! Sıcaklıklar çakılacak...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması netleşti! Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde ettik mi? Fenerbahçe'nin de elenmesi sonrası her şey belli oldu...

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

'Bu 6 ilde evlenecek çiftler SMA testi yaptırsın'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.