Şeker hastası oruç tutabilir mi? Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastalığı günümüzde birçok kişide olan hastalık çeşitlerinden biri olarak bilinmektedir. Vücudun sağlıklı kalabilmesi için insülin hormonunu üretmesi gerekir. Bu üretim durduğunda ya da yetersiz kaldığında glukoz değerleri yükselmekte ve ortaya diğer ismi diyabet olarak tabir edilen şeker hastalığı çıkmaktadır. Diyabet hastası olan kişilerin genel sağlık durumunun oruç tutmaya engel olup olmadığı doktorlar tarafından belirlenebilmektedir.

Şeker hastası oruç tutabilir mi?

Tıp dilinde "Diabetes Mellitus" olarak ifade edilen şeker rahatsızlığı, kandaki şeker oranının artması ile görülen bir rahatsızlık olarak bilinir. Kanda şeker oranı yükseldiğinde idrarda da şeker görülme ihtimali artmaktadır. Diyabet hastalığında yaygın olarak rastlanılan belirtiler arasında halsizlik, yemek yenmesine rağmen kilo vermeye devam edilmesi, vücutta meydana gelen yaraların vaktinden daha geç iyileşmesi, cilt yüzerinde kuruluk, görüş şeklinin bulanıklaşması gibi belirtiler yer almaktadır.

Diyabet olan bireyler ramazan ayı geldiğinde oruç tutmak isteyebilir ve bu ibadete niyetlenebilir. Şeker rahatsızlığı olan bir birey insülin içeren herhangi bir ilaç kullanmak zorunda değilse ve kan şeker değerleri normalse doktorunun onayını alarak oruç tutabilir. Ancak bu noktada kişilerin doktorlarının önerilerine harfiyen uyması son derece önemlidir.

Şeker hastaları oruç tutarsa ne olur?

Şeker hastalığı türleri arasında en sık görüleni Tip 1 şeker hastalığı olarak bilinir. Diyabet olarak da anılan bu hastalıkta kan şeker değerlerinin normal değerlerde olması büyük önem taşır. Diyabet olup herhangi bir kronik hastalığı olmayan, diyabet için ilaç kullanmaya gerek duymayan ve kan şekeri seviyesi normal olan kişiler, doktor gözetiminde ramazan döneminde oruç tutma ibadetini gerçekleştirebilir. Fakat çok yüksek riske sahip olan diyabet hastalarının oruç tutması önerilmemektedir. Çünkü bu hastalar çok uzun süre aç kaldıklarında kan şekeri değerleri hızla düşebilir ve bu düşme ile birlikte tansiyon problemleri ortaya çıkabilir.

Bunların yanı sıra oruç tutarken vücut susuz kalacağından bu durum da ciddi sorunlara yol açabilir. Daha ileri durumlarda ise koma, bayılma, pıhtılaşma gibi rahatsızlıklar görülebilir.