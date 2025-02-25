Sekiz ayrı suç örgütüne dev baskın… Bakan Yerlikaya duyurdu: “Organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı”

İstanbul'da başlatılan büyük bir operasyon sonucunda, organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen altı ayrı operasyonda, 74 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6 ilde gerçekleşen operasyonlar ile ilgili yaptığı açıklamada, suç örgütlerinin elebaşlarının da aralarında bulunduğu bu kişilerin, birçok ciddi suçla bağlantılı olduklarını duyurdu.

8 AYRI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE 6 İLDE OPERASYON

Bakan Yerlikaya 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalananları aktardı, "İstanbul’da Ş.K.’nin, Balıkesir’de F.Ö.‘nün, Antalya’da Y.K.’nin, Tekirdağ’da E.Y.’nin, Kırklareli’de N.G. ve E.K.’nin, Bursa’da F.Y.K. ve A.A.’nın elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden, 43’ü tutuklandı, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILAN SUÇLAR

Şüpheliler hakkında hangi suçlarda soruşturma başlatıldığını bildiren Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, çek senet tahsilatı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, silah ticareti ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.” İfadelerini kullandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bakan Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu, 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda kesici-delici alet ile çek-senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

(İHA)