Sel nedeniyle kapanan Elazığ-Tunceli yolu trafiğe açıldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve sonrasında oluşan sel nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapatılan Elazığ-Tunceli kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

ELAZIĞ-TUNCELİ YOLU TRAFİĞE AÇILDI

Yolun kapanmasının ardından bölgeye sevk edilen il özel idaresiekipleri, sel sularının çekilmesiyle birlikte yolda biriken çamur ve taş parçalarını temizlemek için çalışma yürüttü. İş makineleriyle yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanması ve güvenliğin sağlanmasının ardından yol yeniden araç geçişine açıldı.

Bölgede trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır